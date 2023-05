Ponte sullo Stretto di Messina | Berlusconi | “Da oggi è legge e domani sarà realtà”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i Siciliani, con i Calabresi, con tutto il Sud. Ilda. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto. Avevamo promesso che questa volta lo avremmo realizzato ed ora la strada è tracciata. Dal’Italia è più unita, la Sicilia è più vicina all’Europa. Finalmente!”. Lo scrive sui social Silvio, dopo l’approvazione definitiva in Senato del decreto suldi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Via libera alla conversione in legge del decreto sulStretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del ..."Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i Siciliani, con i Calabresi, con tutto il Sud. IlStretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto. Avevamo promesso che questa volta ...Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il voto finale sul Decretoin Senato. "Parlare di giornata storica, attesa ...

Ponte sullo Stretto, anche il Senato dà il via libera. Salvini: "Porterà 100mila posti di lavoro" la Repubblica

"Ce la certifichiamo da soli": le gravi parole del Manager di Autostrade sul Ponte Morandi non lasciano spazio a fraintendimenti. Nella sciagura del 14 ago ...Il ponte sullo Stretto di Messina era uno dei pilastri della campagna elettorale di Forza Italia e oggi che il Senato ha dato il suo via libera, Silvio Berlusconi gioisce per il traguardo raggiunto ...