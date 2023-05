Ponte Messina | come sola opera di attraversamento costerà circa 4 | 5 mld scheda

"Non è ildi, è ildegli italiani", ha sottolineato il ministro. "Nel Def la cifra" per il"è intorno ai 14 miliardi, ovviamente sono in corso gli studi aggiornati da parte ...Via libera alla conversione in legge del decreto per ilsullo Stretto di: l'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, ...Esulta il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che in conferenza stampa ha affermato "Non è ildima è ildegli italiani. E' ilpiù studiato al mondo, più verificato ...

Ponte sullo Stretto di Messina, progetto e costi: ecco come sarà Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e ...Via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle In ...