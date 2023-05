Polonia | l’ex capo di Stato maggiore dell’esercito | «Prepararsi ad un’insurrezione in Bielorussia»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Ladeveall’eventualità diinperché essa avverrà». Lo ha dichiaratodipolacco, Waldemar Skrzypczak, all’emittente Polsat News. «Occorre essere pronti a sostenere le divisioni che condurranno l’operazione contro (Aleksandr) Lukashenko», ha detto il generale polacco. «Se la controffensiva ucraina terminerà con un successo, i bielorussi che sono parte del potenziale militare ucraino non consegneranno le armi», ha avvertito Skrzypczak. «Andranno in. Spero che questo provochi. Lukashenko ne ha paura. Varsavia deve essere pronta a sostenere le unità che agiranno contro il leader bielorusso. ...

Ladeve prepararsi all'eventualità di un'insurrezione in Bielorussia "perché essa avverrà". Lo ha dichiaratocapo di Stato maggiore dell'esercito polacco, Waldemar Skrzypczak , all'emittente ...presidente Dmitry Medvedev, 'numero due' del Consiglio di ... Il capo della diplomazia europea Josep Borrell dice che'... fra cui Olanda, Belgio, Danimarca,. Ma la coalizione per gli F - ......rischierati in Ucraina potrebbero essere quelli dellae ... Ne hanno avuti anche'Italia e la Norvegia, ma per un periodo ...formazione che sono proprio differenti fra blocco occidentale ed...