Polo | Italia Challenge | annullata la sfilata nel centro di Roma nel rispetto del lutto nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023), 24 mag. - (Adnkronos) - Neldella proclamazione delper la giornata di oggi, 24 maggio, ladi apertura della tappa didi- inizialmente in programma per questo pomeriggio nelle strade del- non si svolgerà. Anche la Fise e l'organizzazione disi uniscono al ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito l'Emiliagna: prima dell'inizio delle partite che, nella serata di giovedì al Galoppatoio di Villa Borghese, apriranno l'edizione 2023 del torneo, sarà inoltre osservato un minuto di silenzio.