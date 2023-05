Tragedia nel milanese a Cinisello Balsamo . Undi 45 anni, originario del Salento , è stato trovato morto da alcuni colleghi: l'uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola . I colleghi, allarmati perché non lo avevano visto arrivare ..."Gli abbiamo chiesto: perché Ci ha detto che sul sito dove lo aveva acquistato gli avevano garantito che così, almeno, non avrebbe sofferto. In un quarto d'ora sarebbe finito tutto". Francesco Garcea ...... morto. Per questo motivo quella di Carmy Berzatto diventa una vera e propria missione, per ... Tuttavia i suoi casi spesso si sovrappongono alle indagini delMike Mcguire, con cui ...

Poliziotto suicida a 45 anni con la pistola d'ordinanza: trovato morto dai colleghi. Choc nel milanese leggo.it

Tragedia nel milanese a Cinisello Balsamo. Un poliziotto di 45 anni, originario del Salento, è stato trovato morto da alcuni colleghi: l'uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola.L’uomo, un 27enne della provincia di Napoli, è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato al chilometro 752 dell’Autostrada A1: ...