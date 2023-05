Politica | Eurispes | cala fiducia in Istituzioni | cresce quella in Parlamento e partiti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Diminuisce ladei cittadini nelle, che passa dal 30,3 per cento del 2022 al 27,4 di quest’anno, anche se aumentanei confronti dele dei. Lo rileva il 35esimo ‘Rapporto Italia’ dell’Superiore alla metà degli interpellati il consenso per il Presidente della Repubblica, che registra un 52,2, in calo comunque rispetto al 55,6 precedente, mentre come dettola percentuale dei cittadini che si fidano delle Camere, che passa dal 25,4 al 30 per cento, e aumentano anche quelli che credono nei, dal 29,1 al 32,5. Stabile la magistratura con il 41 per cento e anche l’attuale Governo rispetto al precedente, con il 34,3. In calo il consenso per i presidenti di Regione, ...

... in visita di Stato (fino a giovedì 25/05/2023) BCE - Riunione non dimonetaria del ... via web - streaming, delle linee guida del Piano Strategico per il triennio 2023 - 26 11:00 -- ...... in visita di Stato (fino a giovedì 25/05/2023) BCE - Riunione non dimonetaria del ... via web - streaming, delle linee guida del Piano Strategico per il triennio 2023 - 26 11:00 -- ...... dove insegna Economiainternazionale, Relazioni internazionali e Geopolitica. In Italia è ... membro di- Laboratorio BRICS; ricercatore al Central China Economic Region Research ...

Politica: Eurispes, cala fiducia in Istituzioni, cresce quella in ... Il Dubbio

Lo rileva il 35esimo ‘Rapporto Italia’ dell’Eurispes Superiore alla metà degli interpellati il consenso per il Presidente della Repubblica, che registra un 52,2, in calo comunque rispetto al 55,6 ...Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Un’ampia maggioranza di italiani (72,6 per cento) reputa che la presenza delle donne in politica non sia adeguata, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo: il 36 pe ...