Polestar - La tecnologia delle auto elettriche arriva sulle barche

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La svedese Candela, produttrice di imbarcazionidi lusso, ha siglato un accordo con la connazionale. Dopo aver inizialmente lavorato solo a livello tecnico, le due realtà hanno sviluppato un prodotto completo: è nata così la Candela C-8Edition, che sarà proposta sul mercato in serie limitata con prezzi a partire da 400 mila euro più tasse. Le consegne sono previste per la primavera del 2024. Grigio e oro. L'imbarcazione è stata personalizzata attingendo al Dna stilistico della. Troviamo quindi una colorazione esterna grigia con "idroali" oro, abbinati al grigio chiaro degli interni, dove sono previsti sedili e arredamento di tessuto marino disegnati dal teamper accogliere fino a otto passeggeri. Batteria e sistema di ricarica della ...

Polestar vola in acqua con i foil di Candela

