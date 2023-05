Poca stima Scanzi denigra ancora | colata di fango sul governo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Andreacritica la nomina di Chiara Colosimo alla presidenza della commissione Antimafia. Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, in collegamento con il talk preserale di LA7 “Otto e Mezzo”, mercoledì 24 maggio, ha osservato: “Faccio fatica a riservare a questoe a questa commissione la stessa serietà che ho per Salvatore Borsellino. La commissione è nata con 7 mesi di ritardo. E non c'è solo questa presidente contestabile, ma anche tre imputati e un indagato del centrodestra dentro. Parte tardi e con certi personaggi”.ha sottolineato che la conoscenza tra Colosimo e Ciavardini (terrorista nero ed esponente del gruppo eversivo d'ispirazione neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari, nda) non è occasionale, ma “è durata almeno 5 anni, dal 2010 al 2015. Prima di sbanchettare i suoi profili Facebook sosteneva di ...

Secondo un recente studio pubblicato da 'The Lancet Rheumatology' siche solo nel 2020 ben ... Essi confermano che 'paradossalmente, l'uso di trattamenti cono nessuna efficacia può ritardare ...Sauro è stato trovato adistanza da casa. Palma è stata trascinata per venti chilometri. Il ... Il bilancio del disastro (dati aggiornati al 24 maggio) A oggi laè di 7 miliardi di euro di ...Siche l'87,5% delle piante spontanee a livello globale (circa 308.000 specie) e il 40% della ... concarne proveniente da allevamenti bio che tutelano il benessere animale. Gli effetti ...

Antimafia, Andrea Scanzi: "Poca stima per il governo... Colosimo ha frequentato Ciavardini per anni" La7

Andrea Scanzi critica la nomina di Chiara Colosimo alla presidenza della commissione Antimafia. Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, ..."La stima degli investimenti addizionali in costruzioni indotti dagli incentivi" edilizi "risulterebbe pari a 758 milioni di euro per il 2020, 18,6 miliardi per il 2021 e 32,0 miliardi per il 2022", c ...