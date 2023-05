Pnrr | Silvestri | ' mozione M5S per chiedere verita' al governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Quanto sta accadendo con la gestione dei fondi delè estremamente preoccupante e per questo abbiamo chiesto e ottenuto che si discuta al più presto in Aula quanto sta avvenendo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Lo afferma Francesco, capogruppo M5S alla Camera. “La maggioranza sta accumulando ritardi e mettendo in pericolo l'erogazione della terza rata, mostrando di fatto un'inadeguatezza sconfortante che mette a rischio le possibilità di crescita del Paese che solo i fondi delpossono dare. Queste risorse, ottenute in Europa dal presidente Conte dopo battaglie serrate e importanti, possono rilanciare l'economia nazionale ed è inammissibile che gli sforzi dei cittadini vengono vanificati a causa dell'incompetenza che questa maggioranza dimostra ogni giorno”, conclude.