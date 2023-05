Pnrr | l' Italia rischia una multa da 362 milioni di euro per ogni ritardo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ...Sicilia ha approvato i progetti con due mesi di) e pure per la sperimentazione in processi industriali che oggi utilizzano metano (la raccolta di proposte è stata pubblicata in Gazzetta ...

I soldi persi in caso di ritardo Nel caso l'venisse riconosciuta in ritardo dai tecnici della Commissione europea rischierebbe di perdere una parte consistente dei fondi previsti nel. Il ...... la pazienza dell'Ue è finita, Meloni dovrà ratificarlo senza nulla in cambio La Commissione avverte Roma sui ritardi delUno dei dossier più delicati è sicuramente quello del. L', ...Altro che governo Draghi inappuntabile sul. Sul fronte della transizione verso l'auto green i tecnici del passato governo hanno lasciato un guazzabuglio. E l'ora rischia di non poter sfruttare i fondi del Piano di ripresa e ...

Ue: "Per Italia rischio crescente di ritardi per il Pnrr" TGCOM

La Commissione avverte: rischi crescenti di ritardo. Se l'Italia mancherà gli obiettivi si rischia una "multa" di oltre 360 milioni di euro per ogni progetto in ritardo. LO SKYWALL ...All'edificio ex scuola Moscati partono i lavori: è avvenuta nella giornata odierna la consegna del cantiere alla ditta (Costruzioni Iorio srls). «Si tratta di un finanziamento ...