Pnrr | Fedriga “Ormai impossibile riscriverlo | ma va corretto”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Rispetto a quando è stato varato la situazione nazionale e internazionale, fra guerra e crisi energetica, è completamente cambiata. Ilnon può essere ideologizzato ma adeguato perchè risponda all’esigenza di favorire lo sviluppo del Paese”. E’ quanto afferma il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimilianoin una intervista a “Il Corriere della Sera” in merito all’acceso confronto politico sulla necessità di modificare il. “L’orizzonte temporale indicato (il 2026) è tale che ha portato all’esclusione di alcune opere infrastrutturali strategiche come la velocizzazione della Venezia-Trieste” diceche poi aggiunge: “Bisognerebbe prevedere deroghe sui tempi di realizzazione per alcuni progetti specifici”. “Ilè stato costruito con un’impronta ...

Fedriga: «Il Pnrr è centralista. Riscriverlo ormai è impossibile, ma va corretto » Corriere della Sera

MILANO (ITALPRESS) – “Rispetto a quando è stato varato la situazione nazionale e internazionale, fra guerra e crisi energetica, è ...Presidente, infuria il confronto sul Pnrr. Anche lei chiede modifiche «È inevitabile. Rispetto a quando è stato varato — risponde il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga — la si ...