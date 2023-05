Playout Serie B 2023 | le probabili formazioni di Cosenza-Brescia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Giovedì 25 maggio, alle ore 20.30, presso lo stadio Marulla, si giocherà, match valido per l’andata del. Entrambe le squadre hanno terminato la regular season a 40 punti, ed ora sono pronti a darsi battaglia per stabilire chi dovrà mantenere la cadetteria e chi retrocedere in C.: COME ARRIVANOI calabresi si presentano a questo appuntamento dopo aver compiuto una sorta di miracolo, dato che fino a due mesi fa sembravano spacciati. Nell’ultima gara del campionato sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Cagliari condannandoli a disputare il. I lombardi si trovano sorprendentemente a ...

Orari playoff e playout Serie BKT Lega B

