Playoff Serie B | ufficializzati gli arbitri | Cagliari - Venezia a Di Bello

Attraverso un comunicato, l'Associazioni Italiana Arbitri ha ufficializzato i fischietti che dirigeranno le sfide playout ediB, in programma tra il 25 e il 27 magio 2023. Gianluca Aureliano il prescelto per l'andata del playout tra Cosenza e Brescia; assieme a lui i guardalinee Imperiale e Baccin, quarto ......di club che durante l'assemblea della LegaB di ieri hanno accusato il club amaranto, penalizzato peraltro di 5 punti per irregolarità Covisoc ma al contempo qualificatosi per il: '...Nel 1° turno deipromozione al via la rincorsa verso laD da sabato 27 maggio sia del Villa Guardia in casa contro Acli Trecella che del Gigante Inverigo contro Baby Santos Milano. ...

Il Pordenone nel weekend giocherà i playoff di Serie C. L’obiettivo dei friulani è la promozione in Serie B, ma per i nero-verdi sarà ...Queste le designazioni arbitrali dei playoff e dei playout di Serie B. Sudtirol-Reggina (26/5 h. 20.30, Rapuano), Cagliari-Venezia (27/5 h. 20.30, Di Bello), ...