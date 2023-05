Playoff NBA 2023 | Jayson Tatum evita lo sweep ai Celtics | Heat sul 3-1 nella serie

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non è ancora finita la finale di Eastern Conference tra Miamie Boston. Proprio quando sembrava tutto pronto affinché la franchigia della Florida raggiungesse i Denver Nuggets alle NBA Finals, è arrivata la reazione dei, che con il 99-116 di questa notte si assicurano la possibilità di tornare al TD Garden sotto 3-1. L’uomo che risplende in questa fattispecie è, autore di 33 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, ben coadiuvato da cinque ulteriori uomini in doppia cifra, tra cui Jaylen Brown a quota 17 e Derrick White a 16. In casastavolta non bastano i 29 di Jimmy Butler, come nemmeno i 17 di Gabe Vincent e i 16 dalla panchina di Caleb Martin; mediamente male Kyle Lowry (5-8-6). Italia-Cina oggi, amichevole basket femminile: orario, programma, tv, ...

