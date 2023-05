Platonic su Apple tv+ | Rose Byrne e Seth Rogen in una serie tv stile Harry Ti Presento Sally

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Arrivasutv+, nuova comedy romantica che vede nel cast. I due tornano a far coppia dopo aver recitato da protagonisti nel film Cattivi Vicini. In questa nuovatv della piattaforma di streaming,interpretano due ex migliori amici, Sylvia e Will, che si avvicinano alla mezza età e si ritrovano dopo una lunga rottura. L’amicizia è inizialmente soloa tra i due, e si fa difficoltà a capire in che direzione stia andando. Sono amici, ma mai qualcosa di più; sembrano sfiorare il romanticismo, eppure non arrivano mai a quel punto. Col passare del tempo, Sylvia e Will capiscono che il loro rapporto si sta facendo ...