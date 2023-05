Pistocchi | «Ottimo Lautaro Martinez Fiorentina | spazi ed errori»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023)commenta la vittoria dell’Inter sullaper 2-1 con. Successo che vale la nona Coppa Italia della storia nerazzurra? Su Twitter, Maurizioha commentato la vittoria dell’Inter in Coppa Italia: «Con una doppietta dell’l’Inter rimonta il gol iniziale di Nico Gonzalez e vince la sua seconda coppa Italia consecutiva, battendo una buona, che dopo aver iniziato molto bene ha commesso troppiin fase difensiva, concedendo troppiagli attaccanti avversari, e fallendo con Jovic l’occasione per il 2:2. Dopo la Supercoppa vinta contro il Milan, secondo trofeo nel 2023 per ...