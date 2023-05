Pirlo lascia la Turchia | divorzio tra allenatore e Karagumruk

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'annuncio del club: "Non possiamo continuare con, l'via subito" Finisce in anticipo l’avventura di Andreaincomesulla panchina del. Il club, che è al nono posto in campionato, ha trovato l’accordo con l’italiano per chiudere il contratto in vigore. “Visto che non possiamo continuare con Andreae il suo staff per la prossima stagione abbiamo dato loro il permesso dire subito il club sperando che dia loro la possibilità di pianificare il loro futuro”, si legge nella nota sul sito del club.ha ottenuto in campionato 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte ottenendo 44 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

