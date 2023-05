Pirlo - Karagumruk | è finita Il club | ' Non ci sono i presupposti per continuare'

È finita dopo meno di un anno l'avventura di Andreasulla panchina del Fatih. Il club turco, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ha deciso, di comune accordo con il tecnico italiano, di interrompere in anticipo il ......(TURCHIA) - Si chiude dopo una sola stagione l'esperienza di Andreain Turchia. Ad annunciare il divorzio in una nota è il club che aveva puntato su di lui la scorsa estate, il Fatih,...E' finita l'esperienza di Andreasulla panchina del. In seguito alla sconfitta di lunedì per 4 - 1 sul campo del Trabzonspor, il club turco ha deciso di esonerare l'allenatore italiano ex Juventus. A tre giornate ...

Pirlo esonerato dal Karagumruk: il comunicato ufficiale Tuttosport

La seconda esperienza di Andrea Pirlo nelle vesti di allenatore non si conclude nel migliore dei modi. Per l”ex tecnico della Juventus è arrivato l’esonero dal Karagumruk dopo una sola stagione nel ...I dati forniti dal CIES Football Observatory parlano chiaro: più di un allenatore su due non è rimasto in sella alla panchina fino alla fine ...