Pirlo a rischio esonero in Turchia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Traballa la panchina di Andreaal Karagumruk. In seguito alla sconfitta di lunedì per 4-1 sul campo del Trabzonspor, il Karagumruk...

Valzer delle panchine, si parte! La stagione calcistica ha ancora molto da dire e da dare. E c'è chi sta già pensando alla prossima stagione.Ma Pirlo non verrà confermato. «Si è conclusa la mia prima stagione da allenatore. È stato un anno intenso, complicato ma in ogni caso meraviglioso. Quando sono stato chiamato dalla Juventus non ho ...