Pino Carosone | chi è il figlio di Renato Carosone | età | oggi | vita privata | chi è la mamma Lita Levidi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma, anche, ildel grande. Lui sarà in studio con Marcello Cirillo e Demo Morselli, che parleranno dello spettacolo ‘Tu vuò fa l’americano’, proprio in onore del grande cantautore napoletano.è stato adottato daè l’unicodi...