Per info chiedere ad Alfonso, Paleari, Maniero, Kastrati, tutti portieri che sotto le cure di Andreahanno raggiunto i loro picchi di rendimento in Serie B. Perchéè uno metodico, ...Tolto Emilio Fede , che era juventino, chi altri aveva cambiato"Non ha idea quanti. Cesare Cadeo, per esempio, prima non era propriamente milanista". L'invidia dei colleghi: "...... che della retorica sulla sicurezza ha fatto unaelettorale, ha mostrato soltanto disinteresse, così come del resto era avvenuto con le precedenti amministrazioni - hanno attaccato...

Pierobon, bandiera del "Sitadea". Ora lo aspetta la parata più importante La Gazzetta dello Sport

"Piero" per 28 anni ha difeso la porta, ritirandosi nel 2015. Ora tutta la città è con lui nel momento della malattia ...