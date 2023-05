Piccoli artisti crescono | ‘Il Flauto magico’ in ‘Birreria’ con gli studenti del ‘D’Acquisto’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Centro Commerciale “La Birreria” ospita la replica dello spettacolo teatrale “Ilmagico” di Mozart realizzato daglidella scuola Salvo D’Acquisto e già proposto in aprile al Teatro San Carlo nell’ambito del progetto “Scuola InCanto”. Appuntamento il 25 maggio, dalle 11.30 alle 13.30, nella galleria commerciale de La Birreria, in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano. Grazie al contributo de La Birreria, docenti esono stati formati dai musicisti del prestigioso teatro napoletano attraverso l’iscrizione a seminari e laboratori per imparare ad apprezzare l’opera lirica e prepararsi allo spettacolo. Un’occasione per festeggiare anche la candidatura della scuola- con un progetto di sviluppo sostenibile a 360 gradi – al concorso “Oceano pour tous” promosso ...