Piccole moschee crescono

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da Milano a Firenze, dall’Emilia al Piemonte, stanno partendo una serie di progetti per la realizzazione di luoghi di culto e di aggregazione islamici. In vari casi le caratteristiche degli edifici non rispondono alle normative in vigore. Ma nelle amministrazione c’è chi accelera l’iter con regolamenti ad hoc. Da quando è terminato il Ramadan, il mese del digiuno che quest’anno è caduto tra marzo e aprile, sulle giunte di centrosinistra sono ricominciate le pressioni provenienti da alcune comunità islamiche che hanno un obiettivo comune: costruire o ampliaree scuole coraniche. L’attività di lobbying procede sottotraccia, passando spesso per gli uffici amministrativi, dove imam e costruttori di fede hanno trovato importanti alleati. E, quasi contemporaneamente, vari sindaci hanno iniziato a smorzare le polemiche, dando mandato ai propri collaboratori di ...