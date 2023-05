Piano Nazionale Scuola Digitale | al via la consultazione pubblica

IlMalattie Rare 2023 - 2026 "è finalmente realtà: con l'approvazione ratificata oggi in Conferenza Stato - Regioni, si colma un vuoto di sette anni e si definisce una cornice di ...Agenas ha già avviato monitoraggio dell'attuazione del". Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla presentazione della XXII Giornatadel Sollievo. ...- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato il lancio della consultazione pubblica per ilScuola Digitale. Si tratta di un nuovo importante step per il PNSD che ha l'obiettivo di raccogliere idee e pareri riguardanti i documenti che riguardano l'aggiornamento del PNSD ...

Decreto di nomina R.U.P. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4. Scarica modello - Orizzontescuola+ Orizzonte Scuola Notizie

Grande afflusso di pubblico per la 12esima edizione di Piano City Milano andata in scena dal 19 al 21 maggio. Nonostante la pioggia dei primi giorni, la manifestazione ha registrato un’affollata accog ...Il Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026 "è finalmente realtà: con l'approvazione ratificata oggi in Conferenza Stato-Regioni, si colma un vuoto di sette anni e si definisce una cornice di intervent ...