Photoshop non sarà più come prima | Adobe introduce l’IA generativa I risultati sono impressionanti

(Di mercoledì 24 maggio 2023)diFirefly è stata integrata in, almeno per il "Generative Fill", che ha possibilità di crescita considerevoli e che già offre funzionalità incredibili.finalmente arrivati anche i gradienti modificabili....

...ea sostituire posti di lavoro. Il 23 Maggio, il gigante del software grafico Adobe ha lanciato "Generative Fill" che permetterà agli utenti di "generare contenuti dall'interno dicon ...... che ha pubblicato nelle stories Instagram alcune immagini della cantante alterate con... "posso pubblicare foto di una donna che me le manda. Quello sarebbe sfacciato. Stavo solo ...... aggiungendo, estendendo o rimuovendo facilmente contenuti dalle immagini in mododistruttivo in pochi secondi e utilizzando semplici indicazioni di testo. Questa versione beta diè la ...

Adobe Photoshop offre riempimento generativo AI - macitynet.it macitynet.it

Adobe ha svelato il Generative Fill in Photoshop, portando le funzionalità dell’AI generativa di Adobe Firefly direttamente nei flussi di lavoro creativi. Il nuovo Generative Fill, alimentato da Firef ...Adobe chiarisce che si tratterà di un co-pilota. In sostanza, il tool potrà aiutare gli utenti di Photoshop nel completare i propri lavori, affiancandoli e non sostituendoli. Il modo in cui l’IA sarà ...