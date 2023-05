Perugia Sosta ad Elce | stazione e via Palermo | si passa da 1 | 50 euro l’ora ad 1 | 80 euro per l’intera giornata

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Partirà il prossimo 1 giugno, per una durata di 7 mesi e, dunque, fino al 31 dicembre 2023, la sperimentazione del nuovo piano tariffario per lasulle strisce blu nelle zone die via. Lo ha deciso nel corso della seduta del 24 maggio la giunta comunale, accogliendo la proposta formulata dall’assessore con delega alla viabilità Luca Merli. L’iniziativa, innza, prevede di trasformare l’attuale tariffa oraria, pari ad 1,50, in una conveniente tariffa giornaliera di 1,80, con l’obiettivo di favorire l’uso corretto degli stalli esistenti, disincentivando la cosiddetta “selvaggia” nonché di fornire un supporto agli operatori delle attività che insistono nelle zone ...

La Polizia locale di Città di Castello ha identificato, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, i giovani coinvolti nel danneggiamento di un'automobile innel centro storico. Si tratta di un giovane, che in compagnia di altri ragazzi, maggiorenni e minorenni che frequentano le scuole del territorio, è stato ripreso mentre nella notte tra il 15 e ...L'area di parcheggio invece è stata interessata da un intervento di riqualificazione finalizzato ad una migliore fruizione dellain uno dei punti più panoramici del Trasimeno. Si tratta di ...... non dimenticandosi unaal Gift Shop per i dolcissimi souvenir. Ogni anno, inoltre, nelle strade del centro disi svolge l' Eurochocolate , uno dei più importanti festival del ...

Perugia, strisce blu: in tre zone si passa dalla tariffa oraria a quella ... Umbria 24 News

Da 1,50 euro all’ora a 1,80 euro per l’intera giornata. Mercoledì la giunta comunale di Perugia ha modificato le tariffe per la sosta nelle zone di Elce, Fontivegge e via Palermo; modifiche che, in vi ...È Angelo Lorenzetti la nuova guida tecnica della Sir Safety Susa Perugia. È ufficiale l’arrivo al PalaBarton dell’allenatore neo campione d’Italia con Trento che, dopo una vita sportiva da ...