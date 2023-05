Periferie allo sbando | ovunque c’è degrado e scarico abusivo di rifiuti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl nostro tour periferico della città di Avellino continua e, purtroppo, non con notizie positive. Dopo i nostri servizi a Valle (leggi qui), contrada Quattrograna (leggi qui) e contrada san Tommaso (leggi qui) un’altra arteria è stata segnalata alla nostra redazione, stiamo parlando di via Giulio Acciani. La strada collega contrada Quattrograna Ovest e il centro del capoluogo, perciò è molto trafficata e frequentata perché, proprio in questa zona, c’è un autolavaggio a gettoni molto utilizzato dagli avellinesi. Nello spiazzale adibito a parcheggio dei veicoli domina l’incuria più totale. Innanzitutto, la vegetazione è cresciuta oltremodo fuori misura rendendo poco visibili alcuni segnali, inoltre, lo stesso verde è utilizzato per lodidi tutti generi. Basti considerare, come ...