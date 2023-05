Percy Jackson and the Olympians | la produttrice svela il numero corretto degli episodi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lae moglie dell'autore dihaun articolo, specificando ilesattodella prima stagione. Intervenuta su Twitter, ladiand thee moglie dell'autore Rick Riordan, Becky Riordan, haun articolo che indicava uninesatto diche avrebbero composto la prima stagione dello show su Disney+. "Se non lo sapevate già, sappiate che la nostra serie TV è composta da 8. Non so da dove provengano i 6? Forse un errore di battitura?". Quindi, nel correggere l'articolo, laha ...

Intervenuta su Twitter, la produttrice diand the Olympians e moglie dell'autore Rick Riordan, Becky Riordan , ha corretto un articolo che indicava un numero inesatto di episodi che avrebbero composto la prima stagione dello ...La serie tv dedicata alle avventure diè sempre più vicina e si fanno, come al solito, sempre più insistenti indiscrezioni e rumor a proposito di varie questioni sullo show che sarà distribuito su Disney+. La produttrice e ...sta tornando. Dopo i risultati non esaltanti dei film, la saga tornerà sottoforma di serie tv. Rick Riordan, recentemente, ha parlato di come il processo creativo sia diventato più ...

Percy Jackson and the Olympians: la produttrice svela il numero ... Movieplayer

La produttrice e moglie dell'autore di Percy Jackson ha corretto un articolo, specificando il numero esatto degli episodi della prima stagione.La produttrice e moglie dello scrittore ha redarguito Yahoo! per un articolo che conteneva informazioni errate sulla serie tv.