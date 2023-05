Perché tanti preferiscono la psicoterapia online? Il parere della psicologa Sara Colognesi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Quanto pesano e quanto vengono utilizzate le piattaforme psicologioggi in Italia e anche in relazione alla pandemia e al post pandemia? Ce lo siamo chiesto, nell’ambito del nostro monografico di approfondimento su questa realtà, e lo abbiamo chiesto anche allae psicoterapeuta. Tra le altre cose, con la dottoressaci siamo concentrati sulun paziente può preferire una seduta con un professionistainvece che di persona. LEGGI ANCHE >>> «Le piattaforme hanno risposto a dei bisogni» Un dato è certo: il boom delle piattaforme per lapuò essere fatto risalire – per necessità – ai tempi del Covid ma, nonostante la fine dell’emergenza, questa modalità di ...

Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemiauguri", aveva ... Ma non si tratta solo di un resoconto,nel volume c'è un aspetto inedito, emerso grazie al lavoro ...... testimoniato daammirevoli buddisti che operano per il bene. Tra le giovani che ... e anche di cambiare le strutture e le forme della vita ecclesiale,tutto nella Chiesa serva solo a ...... la seconda riguarda l'orgoglio per lo spazio e il minutaggio chegiovani hanno trovato e ... Ma nel frattemponon sono state trovate delle alternative valide e/o un accordo per scongiurare ...