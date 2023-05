Perché quelle tende diventano un boomerang

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Chi pensava di usare la protesta degli studenti come arma politica contro il governo si è accorto che quella contestazione rischiava di essere contrproducente. Forse è questa la ragione per cui all’improvviso la questione è scomparsa dalle pagine dei giornali. I lettori non hanno sempre ragione, però spesso ci azzeccano. Così l’altro giorno, un signore che si è definito uno storico abbonato di Panorama mi ha fermato e mi ha chiesto:dopo aver affrontato un argomento e denunciato un problema, poi lo dimenticate e non ve ne occupate più? Domanda giusta, a cui non ho saputo rispondere in altro modo che riconoscendo l’errore. Devo dire che l’atteggiamento che porta a voltare pagina è comune alla maggior parte degli organi di stampa. Per giorni, a volte per settimane, noi giornalisti ci occupiamo di un tema poi, quasi ci fosse venuto a noia, ci disinteressiamo della ...