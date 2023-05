“Perché hanno litigato” Raimondo Todaro | che storiaccia | la verità sulla lite con Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Amici 22, dopo settimane di chiacchiere spunta ladietro il litigio tra il maestroDe. Unache se confermata anche dai diretti interessati (cosa difficile, almeno per ora) chiuderebbe per sempre la porta del talent al maestro. Nei giorni scorsiera stato ospite di Verissimo ed aveva raccontato la sua esperienza senza neppure sfiorare le polemiche piovute nei giorni successivi. Le prime avvisaglie che qualcosa non tornasse le aveva sottolineate il settimanale Nuovo, sempre attento alle vicissitudini del talent. >“Mi mostro così”. Arisa sempre più sexy (e nuda). Sfida la censura e tutti impazziti Settimane fa, infatti, aveva rivelato che i rapporti tra la conduttrice e il ballerino non erano affatto buoni: “I ...