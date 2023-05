Perché hanno litigato L' insinuazione più clamorosa | De Filippi | terremoto a Mediaset

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Quasi certo l'addio di Raimondo Todaro ad Amici, il talent di Maria De. Il ballerino, che fino a due anni fa faceva parte della squadra di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, avrebbe avuto una discussione particolarmente accesa con la conduttrice del programmanel corso dell'ultima edizione. A seguire, secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo, ci sarebbero stati non pochi malumori. Di qui il presunto mancato rinnovo per il prossimo settembre. Il settimanale di Riccardo Signoretti racconta che ci sarebbe del “gelo” tra Todaro e la De, la quale lo giudicherebbe “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”. Sempre Nuovo, però, rivela anche che il ballerino avrebbe già un piano B: il ritorno nel cast di Ballando. D'altronde, la stessa Carlucci non ha mai smesso di avere una buona ...

