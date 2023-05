“Per una borsa di Hermès…” Choc su Antonella Fiordelisi | l’ex fidanzato non ci va leggero

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gli appassionati del GF Vip 7 continuano ad essere partecipi di dinamiche che si stanno creando fuori dalla casa, nonostante il programma si sia concluso da diverso tempo. Nelle ultime ore sono infatti stati pubblicati diversi tweet sia dache dal suo ex Gianluca Benincasa. A ricostruire la vicenda è stato proprio un utente social, il quale ha svelato che il tutto è in realtà partito dalla mamma di Micol Incorvaia. La donna sarebbe intervenuta sui social proprio per difendere la figlia Micol dai continui attacchi ricevuti dai cosiddetti ‘Donnalisi‘, ovvero i fan delgieffina campana e delEdoardo Donnamaria. Subito dopo sono stati postati due tweet dae, nonostante non siano stati fatti nomi da parte dell’influencer, i ...