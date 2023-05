(Di mercoledì 24 maggio 2023) “In altri casi non l’ho fatto” ma “essendo molto importante la, prima chedecidesse che non ero adeguato a fare l’, ho pensato che forse il ruolo diin Regionenon era meno significativo e intensivamente utile di quello da sottosegretario ai Beni Culturali“. Con queste parole, a margine del Consiglio Regionale, ha ufficializzato le sue dimissioni dal ruolo di consigliere inperché incompatibile con il suo incarico nel governo. “Una volta che sono rimasto consigliere, dopo due settimane ho pensato che sarebbe stato inevitabile che io rimanessi al governo“, ha aggiunto il sottosegretario alla Cultura. “Però ho pensato con un po’ di nostalgia al fatto che me ne andavo da un ...

'Siamo quidire a gran voce - ha detto nel suo intervento il vicesindacoFioravante - che non ci fermiamo nella lottal'affermazione della legalità che è sempre viva, accesa e fervida. ...Ringrazio i miei colleghi senatori, il presidente Berlusconi e la capogruppo al SenatoRonzullila fiducia accordatami. Auguro buon lavoro a tutta la Commissione, in particolar modo al ...questo volevo approcciare a un tipo di format non troppo battuto in Italia, quello dei viaggi non canonici, sarò unaColò fuori di testa e coi capelli stirati. Mi sono molto divertita nel ...

“Per Licia Ronzulli ero inadeguato”: Vittorio Sgarbi si dimette da assessore in Lombardia Il Fatto Quotidiano

"In altri casi non l’ho fatto ma, essendo la Lombardia la regione più importante del Paese, prima che Licia Ronzulli decidesse che non ero adeguato, ho pensato che forse il ruolo di assessore alla Cul ...Gonnelli Casa d’Aste di via Fra’ Giovanni Angelico è orgogliosa di presentare venerdì 26, a partire dalle 18, una sessione di vendita, il cui intero ricavato sarà donato alla Lilt, la Lega italiana pe ...