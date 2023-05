...sul portale INPS il cedolino pensione con tutti i dettagli sull'importo che ie le ... assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili trariceve le somme ...... i contribuenti che nel 2023 sono:o dipendenti (compresi gli italiani che operano all'...presenta la dichiarazione è quindi indicato come dichiarante; l' altro è definito coniuge . Come ...Scuola, in pensione più di 30mila docenti In via bonaria, persi è visto rigettare la ... vuoi per mancato aggiornamento degli archivi presso il casellario centrale, l'Inps respinge la ...

Pensionati: a chi spetta e quando arriva la quattordicesima mensilità ilGiornale.it

La quattordicesima mensilità spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità, a determinate condizioni: Chi percepisce la sola pensione di reversibilità, ha diritto alla quattordicesima se ...In aumento patologie legate all’età quali glaucoma, cataratta, degenerazione maculare. Limitazioni visive gravi o moderate interessano quasi il 20% della popolazione, oltre il 40% degli ultra 75enni ...