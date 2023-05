PENNY Italia | salgono a 19 gli store a Roma

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) - Nella capitale ancora due nuove aperture Cernusco sul Naviglio – 24 maggio 2023.investe nuovamente nel territorio della capitale. Aprono infatti domani, 25 maggio 2023, altri due negozi, precisamente in via Alessandria, 160-166, uno degli assi viari del Quartiere Salario, e in via Santa Croce in Gerusalemme, 101, nello storico quartiere Esquilino, che porta così a tre il numero deglinel quartiere. Qualità, freschezza, convenienza e sguardo rivolto ai prodotti locali e alle tipicità regionali sono le caratteristiche che accomunano i due punti vendita, che vantano entrambi una superficie di vendita di circa 250 mq. Il format degliprevede un'offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% ...

Grazie alla donazione della Rifinizione Penny piante nell'area del parcheggio a servizio del campo da calcio. Intervento anche in piazza Europa, ora più green.