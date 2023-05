Pedopornografia | arrestato l' uomo ombra' del dark web E' un italiano di 50 anni

Era ricercato da oltre 10 anni dagli investigatori di tutto il mondo " l'uomo ombra ", produttore, distributore, abusante e adescatore di minori di 10 anni identificato edalla nostra Polizia postale e delle comunicazioni . L'uomo, un 50enne italiano per anni attivo nel dark web , nella comunità virtuale pedofila 'The Love Zon' (TLZ) , ormai chiusa, si era ...E' statoa Roma un 50enne, già noto alle Forze dell'Ordine in quanto ricercato da dieci anni, per ... Per lui le accuse sono di pedofilia esul web. Inoltre è accusato anche di ...E' stato identificato edalla polizia di Stato 'l`uomo ombra' operante nel darkweb ricercato da oltre 10 anni da ...sul Darkweb dal Centro Nazionale per il Contrasto della...

Pedofilia e pedopornografia, arrestato "l'uomo ombra" del darkweb: era ricercato da oltre 10 anni TGCOM

Pedofilia e pedopornografia sul web. Queste le accuse che pendono su un 50enne arrestato dalla polizia, nell'ambito di una indagine del gruppo violenze della Procura di Roma. L'uomo, cittadino italian ...(Adnkronos) - La Polizia di Stato, all’esito di complesse attività investigative, ha dato esecuzione ad una custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di ...