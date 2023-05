I poliziotti del Centro nazionale per il contrasto alladel Servizio Polizia ... associazione per delinquere finalizzata alle pratiche di, condivisione di notizie utile all'...commentasul web . Queste le accuse che pendono su un 50enne arrestato dalla polizia, nell'ambito di una indagine del gruppo violenze della Procura di Roma . L'uomo, cittadino ...La persona è gravemente indiziata per i reati di violenza sessuale aggravata, commessa ai danni di minori di anni 10; associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di, ...

Pedofilia e pedopornografia, arrestato "l'uomo ombra" del darkweb: era ricercato da oltre 10 anni TGCOM

Pedofilia e pedopornografia sul web. Queste le accuse che pendono su un 50enne arrestato dalla polizia, nell'ambito di una indagine del gruppo violenze della Procura di Roma. L'uomo, cittadino italian ...(Adnkronos) – Arrestato Shadow, l’uomo ‘ombra’ del dark webche diffondeva e spesso autoproduceva materiale di pornografia minorile. L’uomo, un cinquantenne ricercato da un decennio, dopo complesse att ...