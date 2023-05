Pedofilia | arrestato ‘Shadow’ l’adescatore di minori sul darkweb

(Di mercoledì 24 maggio 2023) E' stato identificato edalla polizia di Stato "l`uomo ombra" operante nelricercato da oltre 10 anni da tutte le polizie del mondo per essere uno dei maggiori produttori, commercializzatore, abusante e adescatore didi anni 10. La polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un cinquantenne, produttore di materiale di pornografiale, per anni attivo nella comunità virtuale pedofila 'The Love Zone (TLZ)', ormai chiusa, ove si era distinto per il significativo contributo apportato, in termini di materiale pedopornografico, anche autoprodotto, messo a disposizione degli altri utenti.L`operazione trae origine da complesse e lunghe indagini svolte in modalità sotto copertura ...

