Pd | in bilico il ruolo alla Camera di De Luca jr Elly Schlein e “lo Sceriffo” alla resa dei conti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’unico dubbio riguarda la formula da utilizzare: se quella del “provvisoriamente definitivo” o l’altra del “definitivamente provvisorio“. In ogni caso il destino di Piero De, primogenito di Vincenzo, focoso governatore della Campania, resta “congelato“. Nel senso chenon ha ancora deciso se confermarlo neldi vicepresidente del gruppo Pdo giubilarlo scatenando così l’ira funesta del genitore. Che di motivi di ostilità nei confronti della leader ne ha già accumulati parecchi: dal commissariamento del partito campano al rifiuto al suo terzo mandato in Regione. Piero Deè vice-capogruppo a Montecitorio Ma tant’è:ha vinto le primarie al grido di «abbasso cacicchi e capibastone» e ora ...

... nella quale ildi Allegri non sarebbe così centrale. Molto dipenderà anche dalla scelte del ... In attacco inla posizione di Milik, mentre il futuro di Vlahovic potrebbe dipendere dall'...Luciano Moggi, ex dirigente - Calciomercato.itDalla dirigenza, aldi allenatore, con la figura di Massimiliano Allegri in, Moggi ha espresso la sua visione nell'intervista concessa sulle ...... dopo le dimissioni in massa del Cda, deldi punto di riferimento dell'area sportiva, ma con ... Resta inMilik, che ha fatto molto bene fino all'infortunio, poi è calato: il riscatto non è ...

Pd, in bilico il ruolo alla Camera di De Luca jr. Elly Schlein e "lo ... Secolo d'Italia

Sarebbe fissato per domani, 25 maggio, l'incontro fra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, per la firma dell'accordo che ...Sarebbe fissato per domani, 25 maggio, l'incontro fra il ministro Giancarlo Giorgetti e il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, per la firma dell'accordo che ...