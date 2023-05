Patente | tessera elettorale e sanitaria | tutto sullo smartphone con l' app Io

PORTAFOGLIO DIGITALE Sullo smartphone sarà infatti possibile avere la, lasanitaria e la scheda elettorale. L'App IO, in tutto compatibile con i canoni europei, come un vero e proprio ...- Se è vero che l'App IO si trasformerà in un portafoglio digitale con cui portarsi dietro tramite smartphone la carta d'identità, lasanitaria e pure labeh: allora comincio a ......che prevede il pagamento di una multa da 42 a 73 e la decurtazione di 2 punti dalladi ... Proseguiamo con il disco orario , ovvero quellache, posizionato sul cruscotto, serve a ...

L’App IO diventa un portafoglio digitale: patente, tessera sanitaria e scheda elettorale entro il 2023 Corriere della Sera