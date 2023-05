(Di mercoledì 24 maggio 2023) La però non fatelo incazzare – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #ucraina #vaticano #zelensky #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...alladata perche' di lezioni noi non ne prendiamo da certe latitudini". Cosi' sulla Tav il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, replicando nell'Aula..."Lacon cui vorrei accompagnare questo album è soddisfazione. Perché nonostante lo stop per Sanremo sono riuscito a mettere in questo disco tutto quello che volevo". E la sceltaPrisma ..." Chaze è un nome molto interessante " racconta Canova " sarà nella line upNameless di quest'... La"casa" nasconde una moltitudine di significati . Durante l'infanzia è radici, fondamenta, ...

Parola del Signore Il Fatto Quotidiano

Rocco Hunt ha raccontato a Fanpage il successo di Non litighiamo più, lo spettacolo L’ammore overo, l’Eurovision, Sanremo e quando gli ..."La mia regione è all'ultimo posto per fondi pro capite, serve un riequilibrio. Differenze inaccettabili", dice il governatore leghista. E sulla nomina del commissario in Emilia-Romagna: "È bene che i ...