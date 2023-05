Parigi | spari in centro in pieno giorno | sicari in moto uccidono un 30enne «Sembrava un regolamento di conti» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Cinque colpi di pistola sparati a bruciapelo hanno scosso il pomeriggio di, oggi 24 maggio. Obiettivo della sparatoria, un agente immobiliare sulla trentina che secondo Le Parisien sarebbe morto. Secondo una prima ricostruzione del giornale Le Parisien, attorno alle 15 almeno quattro uomini sarebbero arrivati a bordo di duesu Boulevard de Courcelles, nell’ottavo arrondissement della capitale, non lontano dall’Arco di Trionfo. Uno di essi sarebbe entrato nell’agenzia immobiliare per minacciare o colpire l’obiettivo del blitz. Questi avrebbe tentato la fuga rifugiandosi in un altro negozio a poca distanza, sembra unestetico. Ma iavrebbero fatto fuoco colpendolo con diversi colpi di pistola. L”agente immobiliare è poi stato soccorso, ma non sarebbe sopravvissuto alle ferite riportate. Quanto ...