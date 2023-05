Palù presidente dell’Aifa fa nera la Viola | “Gli attacchi al vino non hanno dignità scientifica”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Giorgio, scienziato microbiologo di chiara fama e, non la cita direttamente, ma il riferimento ad Antonella, la biologa che sta conducendo la sua personale crociata contro il consumo di, appare evidente. “Insensati queglialnel nome della scienza” “Gli studi che attaccano il, aggiudicandolo letale anche in piccole quantità – dice ilin un’intervista al quotidiano Libero – sono osservazioni, nonladi studi controllati, prescindono, a causa pregiudizi di selezione, da elementi cruciali come lo stile di vita, l’alimentazione, il fumo, la massa ...

Ildell'Agenzia Italiana del Farmaco Giorgiova all'attacco delle etichette 'nuoce alla salute' sul vino e sull'alcool. "Si fa un gran parlare di scienza medica senza riconoscere i limiti ...I commenti 'Una scommessa vinta - la definisce Cristiano Gaggion ,del Consorzio ... le Dolomiti per chi ha pedalato dal Bellunese e ildi Livenza per chi è salito sull'altopiano ...' Una scommessa vinta - la definisce Cristiano Gaggion,del Consorzio Turistico Alpago ... le Dolomiti per chi ha pedalato dal Bellunese e ildi Livenza per chi è salito sull'altopiano ...