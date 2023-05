Pallavolo Il Volley S3 arriva nella capitale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – IlS3 fa tappa a Roma. Venerdì 26 maggio saranno in migliaia i giovanissimi che parteciperanno all’appuntamento in programma allo Stadio dei Marmi con l’obiettivo di scatenarsi sui campi con la rete abbassata per favorire il divertimento e permettere a tutti di godere della bellezza del gioco. Come nei precedenti appuntamenti, anche in questo organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Roma, la mattinata sarà dedicata agli studenti degli istituti scolastici dellamentre nel pomeriggio saranno i pallavolisti delle società a darsi il cambio con gli smart coach supportati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. Finora, grazie agli eventi già disputati a Verona, Ancona, Firenze, Bari, Torino e Monza il circuito delS3 ha coinvolto oltre 15.000 ragazzi e, dopo Roma, si proseguirà con la tappa di Perugia in ...