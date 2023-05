Pallanuoto | Serie A1 | Trieste passa a Savona Giuliani in Euro Cup | liguri in Challenger Cup

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Arriva un altro verdetto nellaA1 2022-2023 dimaschile: il secondo posto inCup se lo aggiudica il, che batte in trasferta il, relegando iinCup. I, che avevano vinto gara-1 in casa con lo score di 11-9, oggi riescono a chiudere i conti alla Zanelli, qualificandosi per la seconda competizionepea, grazie alla vittoria per 9-10. TABELLINORN9-10 (chiusa sullo 0-2) RN: G. Nicosia, N. Rocchi 1, A. Patchaliev 2, P. Giovanetti, F. Panerai, V. Rizzo, A. Caldieri, L. Bruni 1, E. Campopiano 2, M. Guidi 3, B. Durdic, G. Lanzoni, N. Da Rold. All. ...

... che ha appena vinto il 23° scudetto difemminile, e la Nuoto Catania, che ha raggiunto una importante ed eroica salvezza nel campionato diA1 maschile. Le tre squadre saranno ...... il circo ungherese che si chiama Budavàri, proprio come l'asso delladi "...lontananza da una contemporaneità cinematografica incarnata in questi ultimi anni dalla moda delle...Dopo la sconfitta subìta in trasferta (clicca QUI ), la BPER Rari Nantes Imperia torna in vasca per sfidare in gara 2 Trieste, nel match valido per allungare la sera e provare a continuare a coltivare ...

Pallanuoto, Serie A1 2023: Trieste passa a Savona. Giuliani in Euro Cup, liguri in Challenger Cup OA Sport

Arriva un altro verdetto nella Serie A1 2022-2023 di pallanuoto maschile: il secondo posto in EuroCup se lo aggiudica il Trieste, che batte in trasferta il Savona, relegando i liguri in Challenger Cup ...Si chiude con una vittoria la fase a gironi della Pro Recco in Champions League. I biancocelesti, già certi della qualificazione alla final eight in programma a Belgrado, hanno battuto l'Olympiacos, ...