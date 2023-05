Pallanuoto | Champions League 2023 | Pro Recco-Olympiacos 10-9 I liguri chiudono secondi alle spalle del Barceloneta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Prochiude al secondo posto il Girone A della prima fase della2022-di: nel 14° ed ultimo turno, in programma oggi, infatti, ibattono nello scontro diretto per 10-9 i greci dell’. Gli spagnoli del, invece, battono i georgiani della Dinamo Tbilisi per 13-6 e conquistano la prima posizione. Nella Final Eight di Belgrado iincroceranno nei quarti di finale i magiari del Ferencvaros, poi in semifinale potrebbe esserci il derby col Brescia, che sfiderà nel primo turno gli ellenici del Vouliagmeni, quarti nel Girone B. Dall’altra parte del tabellone nei quarti gli spagnoli delincontreranno i croati dello Jug Dubrovnik, mentre i ...

Si chiude con una vittoria la fase a gironi della Pro Recco inLeague . I biancocelesti, già certi della qualificazione alla final eight in programma a Belgrado, hanno battuto l'Olympiacos, garantendosi così il secondo posto nel gruppo A. Alla piscina ...Tutto pronto per le Final 8 dellaLeague di, in programma a Belgrado dal 31 maggio al 3 giugno. Presenti due squadre azzurre AN Brescia e Pro Recco. Il club lombardo ha superato per 14 - 10 (4 - 1, 2 - 1, 4 - 4, 4 ...... un momento per permettere alla prima squadra dell'Ortigia di, al suo straordinario ... conclusa con uno storico terzo posto in Serie A1 (che vale il ritorno in) e con un ...

L'ultima partita in carriera alla piscina Mompiano di Christian Presciutti coincide con la vittoria dell'AN Brescia nella quattordicesima ed ultima giornata del Girone B della Champions League 2022-20 ...