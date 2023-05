Pagelle Italia-Nigeria 0-2 | voti e tabellino Mondiale Under 20

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ledi0-2, match della seconda giornata dei Mondiali20. Allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza, dopo la vittoria sul Brasile, l’perde a sorpresa e ora deve giocarsi tutto contro la Repubblica Dominicana sabato alle 20. Dopo una traversa nel primo tempo di Casadei, è laa pungere nella ripresa. Al 61? Emmanuel sfugge a Guarino e serve un cross per Salem Fago che di testa deposita in rete per l’1-0. Nel finale c’è il 2-0: Sunday scatta in profondità e supera il portiere azzurro. Sabato alle 20 la sfida con la Repubblica Dominicana.: Desplanches 6; Zanotti 6, Ghilardi 5.5, Giovane 6 (51? Turricchia 6), Guarino 5; Prati 6 (87? Pisilli sv), Faticanti 5 (59? Esposito 6), Casadei 6; Baldanzi 5.5; Ambrosino 6 (59? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di Coppa2022/23:Fiorentina - Inter Ledei protagonisti del match tra Fiorentina e Inter, valido per la finale di Coppa2022/2023. TOP: FLOP: ...Alberto Dainese e la sua giornata di gloria: ledella diciassettesima tappa del Giro d'2023 che si conclude con una volata strepitosa risolta al fotofinish a favore del corridore originario dei Colli Euganei, quindi dietro l'angolo ...Roma - Salernitana 2 - 2, le: El Shaarawy ha una gran voglia, Belotti delude ancora ... Chiusura sulla finale di Coppa: 'L'Inter è favorita, ma in campo ci sono sempre novità. Loro sono ...

Euro U17, Slovenia-Italia: le pagelle degli azzurrini Mondoprimavera

Le pagelle dei protagonisti di Fiorentina-Inter, match valido per la finale di Coppa Italia: TOP e FLOP della partita Fiorentina ed Inter sono in campo all’Olimpico di Roma per il match che assegnerà ...PAGELLE DI OGGI GIRO D’ITALIA 2023 Mercoledì 24 maggio, diciassettesima tappa: Pergine Valsugana-Caorle (197 km) Alberto Dainese, voto 10 e lode: nella tappa di casa il Team DSM decide di dargli final ...