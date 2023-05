Pagelle Inter-Fiorentina 2-1 | Lautaro vero bomber | Biraghi non copre la fascia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023)Handanovic 6,5 – Sul gol di Gonzalez non è irreprensibile, poi guida bene la difesa si trova sempre al posto giusto al momento giusto. Fa una parata fantastica su Jovic, per cui merita mezzo voto in più. Darmian 6,5 – La solita sicurezza. Lui c’è sempre, quando c’è da recuperare sulla corsa o quando bisogna contrastare di testa. Acerbi 6,5 – Anche nel suo caso la solita partita di un difensore che ormai può essere considerato uno dei migliori difensori del campionato italiano. Tiene molto bene soprattutto Cabral. Bastoni 5,5 – Gioca una partita poco coraggiosa e dalla sua parte Gonzalez è solo nell’occasione dell’1-0. Nel secondo tempo viene ammonito e Inzaghi lo cambia. Sembrava un po’ troppo nervoso. dal 57 de Vrij 6 – Gioca bene nell’area di rigore, quello che Inzaghi gli chiede. Dumfries 6,5 – Uno stantuffo che non puoi mai far girare e correre perché lascia ...