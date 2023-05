Padre | madre e figlia colpiti accidentalmente da proiettili in provincia di Napoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, indidi 10 anni che stavano mangiando insieme in un locale del posto sono stati tutti e tre feriti da, probabilmente in modo accidentale, sparati da due sconosciuti che in tutto hanno esploso almeno una decina di colpi. Il43enne è stato ferito lievemente alla mano, la35enne è stata ferita all’addome e ladi 10 anni, colpita alla testa ed è ora ricoverata all’ pediatrico Santobono dove i medici hanno escluso un pericolo di vita. A breve sarà operata. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in piazza Cattaneo a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Un padre, una madre e la loro figlia di 10 anni che stavano mangiando insieme in un locale del posto sono stati tutti e tre feriti da colpi di pistola, probabilmente in modo accidentale, sparati da due sconosciuti che in tutto hanno esploso almeno una decina di colpi. Il padre 43enne è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata ferita all'addome e la bambina di 10 anni, colpita alla testa ed è ora ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono dove i medici hanno escluso un pericolo di vita. A breve sarà operata. I Carabinieri stanno indagando sull'accaduto.

